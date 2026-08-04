Receita da SpaceX aumenta 92% em primeiro balanço desde abertura de capital

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A SpaceX, do bilionário Elon Musk, anunciou nesta terça-feira (4) um crescimento de 92% de sua receita no segundo trimestre, superando as previsões de analistas em cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões), no primeiro balanço divulgado desde a sua abertura de capital, em junho.

Os contratos relacionados à computação para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e o crescimento da Starlink impulsionaram os resultados, informou a empresa em comunicado.

Apesar disso, a companhia continuou realizando elevados desembolsos, com investimentos de capital superiores a US$ 18 bilhões (R$ 91,8 bilhões) no trimestre encerrado em junho. Mais de 86% desse gasto foi destinado à divisão de IA.

O serviço de conexão via satélite Starlink cresceu para 12 milhões de assinantes, o dobro do ano anterior. A empresa reduziu seu prejuízo líquido para US$ 541 milhões (R$ 2,78 bilhões).

Segundo Musk e a diretora de operações, Gwynne Shotwell, a SpaceX evolui com sucesso para deixar de ser principalmente uma empresa de foguetes e se tornar um conglomerado com a IA em seu núcleo.

A ação da SpaceX caiu mais de 7% no pós-fechamento. Os investidores continuam céticos, mesmo com a empresa superando as expectativas, explicou à AFP Gadjo Sevilla, analista sênior da Emarketer.

“Não acho que as pessoas queiram ouvir promessas sobre os próximos cinco anos ou uma missão a Marte. Todos sabem que isso levará tempo. O que querem é ver como se pode recuperar o valor o quanto antes.”

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