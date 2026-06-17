Rede social W, concorrente europeia do X, lança sua versão pública

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A rede social W, que pretende ser uma alternativa europeia ao X, a plataforma de Elon Musk, deu um grande salto, nesta quarta-feira (17), ao disponibilizar sua primeira versão pública.

Anunciada em janeiro durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a W, cujo nome foi escolhido em alusão ao X (a letra seguinte do alfabeto), espera rivalizar com a rede americana, capitalizando a confiança dos internautas.

A iniciativa recebeu o apoio de várias personalidades europeias, entre elas o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que publicou sua primeira mensagem na W, ao elogiar “uma plataforma na qual os dados são alojados integralmente na Europa”.

Na W, acrescentou Costa, “a luta contra a desinformação é uma prioridade e todos os usuários são seres humanos verificados”.

A nova rede, sediada na Suécia, obriga seus membros a demonstrarem sua identidade no momento da inscrição (escaneando o passaporte ou o documento de identidade através de um aplicativo independente), a fim de garantir de que são realmente humanos, embora em seguida possam usar um pseudônimo para se comunicar.

Seja com a W, o eYou e o Eurosky, uma plataforma de acesso a redes sociais independentes lançada em meados de abril, as iniciativas europeias florescem.

A Bulle, que se apresenta como uma “rede social sadia”, surgiu em janeiro, enquanto a Monnett, uma alternativa entre TikTok e Instagram, deve lançar sua versão definitiva no começo de julho.

Na Europa, o setor é amplamente dominado pelas gigantes americanas e asiáticas.

Facebook e Instagram, filiais do grupo Meta, contam com 259 milhões de usuários na UE, à frente do TikTok (135,9 milhões) e do X (115,1 milhões), segundo suas declarações à Comissão Europeia.

“As redes sociais procedem de países situados fora da Europa. Damos a elas nosso dinheiro, nossos dados e nossa atenção”, disse Anna Zeiter, encarregada da W, ao apresentar esta nova ferramenta.

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