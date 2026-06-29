Novas usinas nucleares não compensam, diz estudo suíço
De acordo com um novo estudo, as novas usinas nucleares na Suíça não são competitivas nas condições atuais. Elas só poderiam se tornar lucrativas com subsídios do Estado, medidas de redução de riscos e custos de construção significativamente mais baixos.
Segundo um estudo publicado nesta segunda-feira (29) por 19 pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH Zurich) e do Instituto Paul Scherrer (PSI), novas usinas nucleares não são economicamente viáveis nas condições atuais. A análise utilizou quatro modelos energéticos para projetar o sistema elétrico suíço em 2050.
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De acordo com os pesquisadores, para que novos reatores se tornem financeiramente atraentes, seria necessário que o governo oferecesse incentivos semelhantes aos concedidos às energias renováveis e reduzisse os riscos de financiamento. Mesmo assim, considerando os custos de construção atualmente observados na Europa e nos Estados Unidos — cerca de CHF 12 mil (aproximadamente R$ 82 mil) por quilowatt instalado — o investimento continuaria inviável em três dos quatro cenários analisados.
O estudo também conclui que a Suíça pode cumprir suas metas climáticas para 2050 sem construir novas usinas nucleares. No entanto, o país continuará dependente da importação de eletricidade durante o inverno. Novas centrais poderiam reduzir essa dependência, mas não eliminá-la completamente.
Adaptação: Fernando Hirschy
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Desligando uma usina nuclear
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