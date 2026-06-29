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Redução de emissões

Novas usinas nucleares não compensam, diz estudo suíço

Central elétrica
Keystone-SDA

De acordo com um novo estudo, as novas usinas nucleares na Suíça não são competitivas nas condições atuais. Elas só poderiam se tornar lucrativas com subsídios do Estado, medidas de redução de riscos e custos de construção significativamente mais baixos.

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2 minutos
Keystone-SDA

Segundo um estudo publicado nesta segunda-feira (29) por 19 pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH Zurich) e do Instituto Paul Scherrer (PSI), novas usinas nucleares não são economicamente viáveis nas condições atuais. A análise utilizou quatro modelos energéticos para projetar o sistema elétrico suíço em 2050.

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História atômica

Este conteúdo foi publicado em A primeira usina atômica da Suíça, Beznau 1, entrou em serviço em 1969. A nova tecnologia foi elogiada no início, mas logo começou a ser formada uma oposição. Em março de 2011, o governo anunciou a intenção de substituir gradualmente a energia nuclear, que fornece atualmente 39% da produção energética da Suíça. (SF/swissinfo.ch)

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De acordo com os pesquisadores, para que novos reatores se tornem financeiramente atraentes, seria necessário que o governo oferecesse incentivos semelhantes aos concedidos às energias renováveis e reduzisse os riscos de financiamento. Mesmo assim, considerando os custos de construção atualmente observados na Europa e nos Estados Unidos — cerca de CHF 12 mil (aproximadamente R$ 82 mil) por quilowatt instalado — o investimento continuaria inviável em três dos quatro cenários analisados.

O estudo também conclui que a Suíça pode cumprir suas metas climáticas para 2050 sem construir novas usinas nucleares. No entanto, o país continuará dependente da importação de eletricidade durante o inverno. Novas centrais poderiam reduzir essa dependência, mas não eliminá-la completamente.

Adaptação: Fernando Hirschy

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Soluções para o clima

Desligando uma usina nuclear

Este conteúdo foi publicado em A Companhia de Energia de Berna (BKW, na sigla em alemão) desligará a central nuclear de Mühleberg, localizada a alguns quilômetros distante da capital, em 2019. A segurança é uma das suas prioridades. (SRF/swissinfo.ch/jh)

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