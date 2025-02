Refém israelense libertado conhece nome da filha nascida durante seu cativeiro

Entre lágrimas e abraços, Sagui Dekel-Chen, recém-libertado após quase 500 dias em cativeiro em Gaza, finalmente soube, neste sábado (15), o nome de filha mais nova, nascida dois meses após ter sido sequestrado por milicianos do Hamas, em outubro de 2023.

Em um vídeo publicado pelo governo israelense, sua esposa, Avital, conta que sua filha se chama “Shahar Mazal”, que pode ser traduzido como “bem-aventurado amanhecer”.

“É perfeito”, responde, emocionado, o ex-refém israelense-americano, de 36 anos.

O casal se reencontrou em uma base militar no sul de Israel, para onde Sagui Dekel-Chen foi levado junto com outros dois reféns: o russo-israelense Sasha Trupanov, 29 anos, e o israelense-argentino Yair Horn, 46 anos, libertados neste sábado sob o acordo de cessar-fogo com o Hamas, em vigor desde 19 de janeiro.

Os três homens foram levados de suas casas em Nir Oz, um kibutz localizado próximo à fronteira de Gaza, durante o ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

“Nosso Sagui está em casa. Um amigo, filho, companheiro e, o mais importante, um pai, retornou”, disse a família de Dekel-Chen em um comunicado compartilhado pelo fórum de famílias de reféns.

Depois de quase 500 dias em cativeiro, “ele agora está finalmente em solo israelense, conosco”, acrescentou.

Segundo o texto, “nas próximas horas” Sagui Dekel-Chen “começará seu processo de reabilitação, verá suas filhas Gali e Bar e, pela primeira vez, conhecerá a mais nova, Shahar, nascida enquanto ele estava em cativeiro”.

O comunicado também afirma que a família planeja continuar fazendo campanha “até que o último refém retorne para casa”.

