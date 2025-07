Reguladores americanos aprovam compra da Paramount pela Skydance

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) aprovou nesta quinta-feira (24) um acordo de US$ 8 bilhões (R$ 44 bilhões) para que a produtora Skydance adquira o grupo de mídia Paramount Global, incluindo a rede de TV CBS.

A aprovação veio acompanhada de um compromisso “por escrito” da Skydance de garantir que a programação de notícias e entretenimento da nova empresa “incorpore uma diversidade de pontos de vista de todo o espectro político e ideológico”, segundo o presidente da FCC, Brendan Carr. O acordo inclui a aceitação de mudanças na linha editorial da CBS, uma condição pouco comum.

No começo do mês, a Paramount fechou um acordo de US$ 16 milhões (R$ 88 milhões) com Donald Trump para encerrar um processo movido pelo presidente americano no ano passado, apesar de a gigante do entretenimento ter afirmado que ele era infundado.

Dias depois, a CBS anunciou para 2026 o fim do programa “The Late Show”, cujo apresentador, Stephen Colbert, é um crítico de Trump. A emissora afirmou que o cancelamento do programa se deve a “uma decisão puramente financeira”.

