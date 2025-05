Rei Charles III fala a Parlamento do Canadá em visita marcada por tensão com EUA

O rei Charles III fará um discurso histórico no Parlamento do Canadá nesta terça-feira (27) para inaugurar a legislatura, o ponto alto de sua visita ao país do qual é chefe de Estado e que vive uma crise sem precedentes devido às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O primeiro-ministro canadense Mark Carney está tentando usar a viagem, a primeira desde que Charles III ascendeu ao trono, para destacar a soberania do país, que faz parte da Commonwealth britânica.

Carney descreveu a visita do monarca como “uma honra histórica, compatível com os desafios do nosso tempo”.

O soberano de 76 anos, que trata um câncer há mais de um ano, foi especialmente convidado pelo primeiro-ministro para a abertura da legislatura em Ottawa, a capital.

O monarca, obrigado a manter uma estrita neutralidade política, nunca comentou publicamente as declarações de Trump, que insiste que o Canadá se junte aos Estados Unidos como o “51º estado”. Por isso, há expectativa de que seu discurso faça alguma referência ao assunto.

Além de sua retórica expansionista, Trump iniciou uma guerra comercial que afeta aliados e países rivais, e atingiu o Canadá de forma particularmente dura.

O discurso do trono, redigido pelo gabinete liderado pelo primeiro-ministro, geralmente é lido pelo governador-geral, que representa a monarquia britânica no Canadá.

O Partido Liberal do Canadá, liderado por Carney, um tecnocrata sem experiência política anterior, venceu a eleição de 28 de abril após uma campanha focada exclusivamente em quem seria o melhor para enfrentar Trump.

Carney prometeu conduzir a maior transformação da economia canadense desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

O discurso do trono é caracterizado por uma linguagem diplomática muito prudente, embora alguma alusão à soberania do Canadá seja esperada.

– “O Canadá não está sozinho” –

“Em termos simbólicos, é extraordinário porque é apenas a terceira vez que o soberano lê este discurso”, observou Félix Mathieu, professor de política na Universidade de Quebec em Outaouais.

Elizabeth II, a falecida mãe do rei Charles III, só fez o discurso do trono duas vezes durante seu longo reinado: em 1957 e 1977.

“Tudo o que estiver em torno do discurso do trono será interessante”, acrescentou Mathieu, referindo-se a qualquer mensagem dirigida a Trump que tente transmitir que “o Canadá não está sozinho nesta luta”.

Milhares de pessoas foram às ruas da capital canadense na segunda-feira para cumprimentar o monarca, que viajou com sua esposa Camilla.

Para Shrikant Mogulala, de 32 anos, o rei está no país “para enviar uma mensagem clara a Trump” de que o país não está à venda.

O casal real visitou um mercado de produtores rurais na segunda-feira, assistiu a uma apresentação de dança indígena e foi homenageado com honras militares.

Mais tarde, o rei participou de audiências privadas com Carney e líderes indígenas.

