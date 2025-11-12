Rei da Espanha e presidente da China defendem ‘desenvolvimento global aberto’

O presidente da China, Xi Jinping, e o rei Felipe VI da Espanha defenderam nesta quarta-feira (12), durante uma reunião em Pequim, um “desenvolvimento global aberto” e uma relação de confiança mútua em momentos de “turbulências” mundiais.

O monarca espanhol iniciou na véspera sua primeira visita de Estado ao país asiático desde que assumiu o trono em 2014. Na terça-feira, ele se reuniu com empresários na cidade de Chengdu e depois seguiu para a capital chinesa.

Felipe VI e sua esposa, a rainha Letizia, compareceram ao Grande Salão do Povo, ao lado da Praça de Tiananmen (Paz Celestial), e foram recebidos por crianças com bandeiras dos dois países.

Os líderes se reuniram com os ministros chineses das Relações Exteriores, Wang Yi, e do Comércio, Wang Wentao.

China e Espanha “desempenham um papel importante na promoção do desenvolvimento global aberto e cooperativo e na salvaguarda da equidade e da justiça internacionais”, destacou Xi ao rei espanhol.

“No momento em que a situação internacional se caracteriza por mudanças e turbulências entrelaçadas, o mundo precisa de mais forças construtivas dedicadas à paz e ao desenvolvimento”, acrescentou o presidente chinês, cujo país mantinha até o mês passado uma acirrada guerra tarifária com os Estados Unidos.

Felipe VI destacou, por sua vez, uma relação bilateral “de confiança mútua, sob os princípios de respeito e de prosperidade compartilhada”.

