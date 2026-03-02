Reino Unido abre bases aos EUA contra o Irã mas nega estar em guerra

afp_tickers

4 minutos

O Reino Unido negou nesta segunda-feira (2) que esteja em guerra, depois que uma base britânica foi atacada por drones iranianos no Chipre, após a decisão de Londres de autorizar Washington a usar seus complexos militares contra o Irã.

O presidente americano, Donald Trump, criticou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por ter demorado a permitir que os Estados Unidos usassem a base de Diego García, no Oceano Índico. “Estamos muito decepcionados com Keir”, declarou ao jornal The Daily Telegraph.

Os drones de fabricação iraniana que tiveram como alvo a base britânica foram enviados do Líbano, provavelmente lançados pelo Hezbollah, informou à AFP uma fonte governamental do Chipre. O Ministério da Defesa britânico não comentou a informação.

O primeiro-ministro trabalhista defendeu nesta segunda-feira no Parlamento sua decisão de manter o Reino Unido afastado dos ataques iniciais dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

“O presidente Trump manifestou sua discordância com nossa decisão de não nos envolvermos nos ataques iniciais, mas é meu dever julgar o que atende ao interesse nacional do Reino Unido”, disse Starmer na Câmara dos Comuns.

Na noite de domingo, Starmer anunciou que aceitou o pedido americano para usar bases britânicas contra instalações de mísseis iranianas, entre elas o complexo estratégico de Diego García, no arquipélago de Chagos.

No entanto, o premiê reafirmou que Londres não participará “em ações ofensivas no Irã”. Ele esclareceu no Parlamento que as bases militares britânicas “não estão sendo utilizadas por bombardeiros americanos”.

“O Reino Unido não está em guerra”, afirmou à BBC o secretário de Estado britânico para o Oriente Médio, Hamish Falconer.

– ‘Legítima defesa’ –

Segundo o primeiro-ministro, a decisão busca “impedir que o Irã lance mísseis em toda a região, […] atacando países que não estão envolvidos”. “A base de nossa decisão é a legítima defesa de parceiros e aliados”, insistiu, afirmando que a posição é “conforme o direito internacional”.

Pouco depois das 22h em horário local (19h em Brasília) de domingo, drones iranianos atacaram a base aérea britânica de Akrotiri, no sul de Chipre, principal instalação militar do Reino Unido na região. Um dos drones atingiu a pista, sem causar vítimas.

Starmer indicou que não pretende entrar em um novo conflito prolongado ao lado dos Estados Unidos. “Todos lembramos os erros cometidos no Iraque e aprendemos com eles”, declarou.

Em 2003, o governo trabalhista de Tony Blair apoiou a invasão americana do Iraque, apesar de protestos massivos em Londres contra alegadas armas de destruição em massa que nunca foram comprovadas.

– ‘Mudança de regime necessária’ –

Para Rosa Freedman, diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Reading, a situação atual é “muito diferente”. A guerra contra o Irã iniciada neste fim de semana “faz parte de uma mais ampla”, desencadeada após o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, avaliou.

Segundo ela, o povo iraniano “tem tentado há muito tempo derrubar” seu governo e “uma mudança de regime é necessária para garantir a estabilidade e a segurança nacionais e internacionais”. O alinhamento do Reino Unido a Estados Unidos e Israel torna suas bases “alvos legítimos”.

A chanceler britânica, Yvette Cooper, afirmou que cerca de 300 mil britânicos estão nos países do Golfo, agora “alvo do Irã”, incluindo turistas, passageiros em trânsito, empresários e residentes.

ctx-cat-psr/erl/lm-jc/ahg/ic-lm-lb