Reino Unido descarta motivação terrorista no ataque com faca que deixou 10 feridos em um trem

afp_tickers

3 minutos

A polícia britânica descartou, neste domingo (2), qualquer motivação “terrorista” por trás do ataque com faca que deixou pelo menos dez pessoas feridas em um trem no leste da Inglaterra, e pelo qual prendeu dois suspeitos britânicos.

“Neste momento, não há nada que sugira que este tenha sido um incidente terrorista”, disse o superintendente da Polícia de Transportes britânica, John Loveless, em coletiva de imprensa.

Ele também especificou que as duas pessoas presas sob suspeita de tentativa de homicídio são um “homem negro britânico de 32 anos e um britânico de origem caribenha de 35 anos”.

O ataque ocorreu em um trem que partiu de Doncaster, no norte da Inglaterra, às 18h25 GMT (15h25 de Brasília) de sábado, com destino à estação King’s Cross, em Londres.

A polícia foi acionada após receber um alerta por volta das 19h40 (16h40 em Brasília), e o trem parou em Huntingdon, uma localidade na região de Cambridge.

Dez pessoas foram levadas para o hospital, nove delas em estado muito grave, segundo a Polícia de Transportes.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, do Partido Trabalhista, classificou o incidente como “horrível” e “profundamente preocupante”.

“Meus pensamentos estão com todos os afetados e agradeço aos serviços de emergência pela resposta”, acrescentou no X.

O rei Charles III também disse estar “absolutamente horrorizado e comovido” com o ataque. “Compartilhamos profundamente a dor de todos os afetados e de suas famílias”, disse ele em um comunicado publicado nas redes sociais.

– “Sangue por toda parte” –

O trem onde ocorreu o ataque permaneceu parado neste domingo e peritos forenses trabalhavam no local.

O diretor-geral da companhia ferroviária London North Eastern Railway (LNER), David Horne, também disse estar “profundamente chocado” com a tragédia. A empresa pediu aos passageiros que não viajassem em suas linhas neste domingo devido às interrupções em curso.

Testemunhas entrevistadas pelo jornal The Times relataram ter visto um homem armado com uma faca grande e passageiros se escondendo nos banheiros do trem em busca de proteção. Uma testemunha disse ter visto “sangue por toda parte”.

Outra testemunha citada por diversos veículos de imprensa disse ter visto um homem correndo pelo vagão com o braço ensanguentado, gritando: “Eles têm uma faca!”.

Os crimes com faca na Inglaterra e no País de Gales aumentaram constantemente desde 2011, de acordo com dados oficiais do governo.

Embora o Reino Unido tenha algumas das leis de controle de armas mais rigorosas do mundo, Starmer descreveu o aumento dos crimes com faca como uma “crise nacional”.

Desde que assumiu o poder em julho de 2014, o governo trabalhista tem tentado conter o uso de facas.

Quase 60.000 facas foram “apreendidas ou entregues” na Inglaterra e no País de Gales na última década, informou o Ministério do Interior na quarta-feira.

Portar uma faca em público pode resultar em até quatro anos de prisão. Segundo o governo, os homicídios com faca caíram 18% no último ano.

