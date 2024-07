Reino Unido inicia reunião europeia de alto nível para falar sobre Ucrânia e imigração

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, iniciou nesta quinta-feira (18) a quarta reunião da Comunidade Política Europeia (CPE), com o compromisso de restaurar os laços britânicos com o resto da Europa.

“Queremos trabalhar para restaurar relações, redescobrir os nossos interesses comuns e renovar laços de confiança e amizade”, disse o trabalhista Starmer, que garantiu que o Reino Unido “será um amigo e parceiro” depois do tumulto gerado pelo Brexit.

A CPE reúne nesta quinta-feira dezenas de líderes europeus, da Espanha à Moldávia, no monumental Palácio de Blenheim, perto de Oxford, para discutir preocupações comuns, como a situação na Ucrânia e a imigração ilegal.

Além destas questões, a reunião é vista como uma oportunidade única para o novo governo britânico promover uma nova fase na sua relação com os seus vizinhos europeus.

Segundo Starmer, nesta nova etapa o Reino Unido “não estará focado nas nossas diferenças, mas sim nos valores que compartilhamos”.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, criticou a recente visita do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, à Rússia.

“Se alguém na Europa tenta resolver problemas pelas costas de outra pessoa ou mesmo às custas de outra pessoa (…) Por que deveríamos considerar essa pessoa?”, disse Zelensky, sem mencionar Orbán, que estava na mesma sala.

Segundo o presidente ucraniano, “a UE e a Otan podem resolver todos os seus problemas sem aquele único indivíduo”.

Ao chegar ao Palácio de Blenheim, Zelensky fez um apelo dramático para manter a unidade europeia em apoio à Ucrânia.

“É necessário manter a unidade na Europa, porque a unidade leva sempre a decisões fortes”, observou.

Zelensky tem na agenda uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Starmer, um encontro com o rei Charles III e um diálogo com executivos de empresas do segmento da defesa.

– Entregas à Ucrânia chegam tarde –

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, destacou, em relação ao apoio dos países europeus, que o problema está na capacidade logística para cumprir as promessas.

“Acho que o problema não é a tomada de decisões. O problema é que não conseguimos cumprir. Nós tomamos as decisões, mas infelizmente as entregas chegam muito tarde”, afirmou.

O monumental Palácio de Blenheim, um dos maiores do Reino Unido e considerado Patrimônio Mundial desde 1987, é o local de nascimento do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill.

Ao chegar ao palácio, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, destacou que a reunião é um “espaço de diálogo e encontro” entre países que compartilham “estratégias e linhas de atuação”.

O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, disse ao chegar que “temos muitas coisas para discutir, sobre migração, energia, sobre como melhorar o nosso comércio”.

Para o presidente francês, Emmanuel Macron, a forma mais eficiente de enfrentar a migração ilegal é aprofundar a cooperação entre os países. “Não existe uma solução milagrosa”, disse.

Starmer manterá várias conversas bilaterais com líderes europeus durante a conferência desta quinta-feira, incluindo o francês Emmanuel Macron, o irlandês Simon Harris e o espanhol Pedro Sánchez.

Esta é a quarta reunião da CPE desde a sua fundação, em outubro de 2022, depois de reuniões em Praga, Chisinau (Moldávia) e Granada (Espanha).

O governo de Londres anunciou que na reunião desta quinta-feira reafirmará o seu apoio à Ucrânia e promoverá a continuiade do fornecimento de ajuda militar e financeira internacional a Kiev.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, participa pela primeira vez de uma reunião do CPE, assim como os líderes da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e do Conselho da Europa.

Os dirigentes presentes na reunião também participarão nesta quinta-feira de uma recepção organizada pelo rei Charles III no Palácio.

