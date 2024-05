Reino Unido sai da recessão no 1º tri com crescimento mais rápido em quase três anos

2 minutos

Por Suban Abdulla e David Milliken

LONDRES (Reuters) – A economia do Reino Unido teve o maior crescimento em quase três anos no primeiro trimestre de 2024, encerrando a recessão superficial em que entrou no segundo semestre do ano passado e dando um impulso ao primeiro-ministro Rishi Sunak antes de eleição.

O Escritório de Estatísticas Nacionais informou que o Produto Interno Bruto teve uma expansão de 0,6% nos três meses até março, o crescimento mais forte desde o quarto trimestre de 2021, quando aumentou 1,5%.

O crescimento do primeiro trimestre superou todas as previsões em uma pesquisa da Reuters com 39 economistas, que apontava para uma expansão de 0,4% do PIB no período de janeiro a março, depois de encolher 0,3% no último trimestre de 2023.

Os dados desta sexta-feira foram bem recebidos por Sunak, embora o Partido Trabalhista, da oposição e que tem uma grande vantagem nas pesquisas de opinião, tenha acusado Sunak e o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, de estarem fora de sintonia.

“Não há dúvida de que foram alguns anos difíceis, mas os números de crescimento de hoje são a prova de que a economia está voltando à saúde plena pela primeira vez desde a pandemia”, disse Hunt.

Mas o Partido Trabalhista rejeitou essas afirmações.

“Não há tempo para os ministros conservadores darem uma volta da vitória e dizerem ao povo britânico que eles nunca tiveram uma vida tão boa”, disse Rachel Reeves, do Partido Trabalhista, que espera suceder Hunt como ministro das Finanças.

O Banco da Inglaterra, que manteve a taxa de juros em seu nível mais alto em 16 anos na quinta-feira, previu um crescimento trimestral de 0,4% para o primeiro trimestre deste ano e um aumento menor de 0,2% para o segundo.

Em uma base mensal, a economia cresceu 0,4% em março, mais rápido do que a expansão de 0,1% prevista pelos economistas em uma pesquisa da Reuters, refletindo a força do varejo, transporte público, transporte e saúde – em parte devido a menos greves no setor público.

A fabricação de automóveis também teve um bom desempenho, compensado pela fraqueza contínua na construção, disse o escritório.

Os dados também mostraram que o PIB em março foi 0,7% maior do que no ano anterior, e acima das expectativas dos economistas de um aumento de 0,3%.