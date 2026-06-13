Reis da Suécia celebram bodas de ouro

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Os reis da Suécia, Carl XVI Gustaf e Sílvia, celebraram neste sábado (13) suas bodas de ouro com uma procissão de carruagem pelas ruas de Estocolmo, aclamados pela multidão.

Os monarcas se casaram em 19 de junho de 1976.

Ainda príncipe herdeiro, na época um playboy apaixonado por carros, conheceu Silvia Sommerlath, de origem alemã, quando ela trabalhava como intérprete durante os Jogos Olímpicos de Munique-1972.

As bodas de ouro foram antecipadas para este sábado para evitar que coincidisse com a festa de São João, que neste ano acontecerá em 19 de junho.

O casal real inaugurou as festividades na manhã de sábado com uma cerimônia de ação de graças chamada ‘Te Deum’ na capela do palácio.

Depois de um almoço no palácio, o casal atravessou as ruas da capital em uma carruagem. Milhares de suecos aclamaram o rei e a rainha.

O casal compareceu a um concerto no parque Kungsträdgården, no centro da cidade, e à noite assistirá a outra apresentação na Ópera Real, antes de um jantar privado no palácio para amigos e familiares.

Grande apreciador da caça e de esportes, o rei, de 80 anos, é o monarca europeu há mais tempo no trono, 52 anos.

Com a rainha Silvia, de 82 anos, tem três filhos: a princesa herdeira Victoria, de 48 anos, o príncipe Carl Philip, 47, e a princesa Madaleine, 44.

Segundo uma pesquisa recente do instituto Novus, 69% dos suecos consideram que o rei representa bem o país.

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