República Dominicana presta homenagem a Rubby Pérez, a voz do merengue

afp_tickers

1 minuto

A República Dominicana se despediu, nesta quinta-feira (10), com música, orações e lágrimas do cantor dominicano Rubby Pérez, conhecido como “a mais alta voz do merengue”, que morreu na terça-feira durante a tragédia da casa noturna Jet Set, em Santo Domingo.

Roberto Antonio Pérez, de 69 anos, estava realizando um show no momento do desabamento do teto do clube, que já deixou mais de 220 mortos até o momento.

“Minha alma está prestes a explodir de amor”, declarou sua filha Zulinka Pérez, sobrevivente da tragédia, em uma cerimônia privada no Teatro Nacional de Santo Domingo.

Familiares choravam inconsolavelmente ao receber as condolências do presidente Luis Abinader e sua esposa Raquel Arbaje, que fizeram a primeira guarda de honra visivelmente emocionados.

Nascido em 8 de março de 1956 em Bajos del Haina, perto da capital Santo Domingo, Rubby Pérez começou sua carreira musical no final da década de 1970, após estudar no Conservatório Nacional de Música.

Antes disso, havia sonhado em ser jogador de beisebol, mas um acidente aos 15 anos interrompeu seu desejo.

O caixão com o corpo do artista chegou ao Teatro Nacional de Santo Domingo por volta das 9h locais (10h de Brasília), junto a várias coroas de flores, além do chapéu e os óculos que o caracterizavam.

O funeral ainda deve ser aberto ao público e se encerrar com um serviço religioso.

str-ba/nn/ic/aa