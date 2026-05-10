Repatriados 94 passageiros e tripulantes de navio afetado por hantavírus

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Noventa e quatro dos cerca de 150 passageiros e tripulantes do Hondius, o cruzeiro afetado por um surto de hantavírus, iniciaram neste domingo (10) seu retorno para casa a partir da ilha espanhola de Tenerife. A operação de repatriação entra em seu segundo e último dia na segunda-feira, quando partirão os dois últimos voos e o navio zarpará rumo aos Países Baixos.

“94 pessoas desembarcaram, de 19 nacionalidades. A operação transcorreu com total normalidade, com total segurança”, disse a ministra da Saúde da Espanha, Mónica García, ao fim das operações de domingo no porto de Granadilla de Abona.

A única nota preocupante do dia foram “os sintomas” apresentados por um dos franceses evacuados, segundo informou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu.

A repatriação foi realizada de avião a partir do aeroporto de Tenerife Sul e por nacionalidades, 23 no total; começou com os espanhóis e estava previsto que terminasse com os americanos.

Nesse intervalo, partiram voos para França, Países Baixos – que levou um passageiro argentino e um tripulante guatemalteco, os dois latino-americanos do navio -, Canadá, Irlanda, Turquia e Reino Unido.

Os britânicos aterrissaram neste domingo em Manchester e devem permanecer em quarentena por até 72 horas perto de Liverpool.

Na segunda-feira decolarão os dois últimos voos: um australiano e outro holandês, país de bandeira do navio, que levará os últimos removidos do navio.

As 19h (15h de Brasília) de segunda é o horário limite estabelecido para que o Hondius deixe o porto de Granadilla de Abona com destino aos Países Baixos, levando cerca de 30 tripulantes.

– Ambiente no navio “não era preocupante” –

Durante este primeiro dia, marcado por um amplo esquema sanitário e logístico, dezenas de passageiros desembarcaram em pequenos grupos do navio, ancorado nesse porto industrial, e foram transportados em lanchas até terra antes de seguirem para o aeroporto.

“Se tudo continuar conforme o previsto (…) às 19h de segunda-feira o navio zarpará rumo aos Países Baixos”, sua base, declarou a diretora da Proteção Civil, Virginia Barcones.

O argentino repatriado Carlo Ferello minimizou a gravidade da situação vivida a bordo. O ambiente não era “preocupante, na verdade”, afirmou ao canal TN, ao destacar que, após os primeiros contágios, “não apareceram mais casos”.

“Eu estava sozinho (…), não tinha muito contato. A vida seguiu de maneira bastante normal”, acrescentou esse engenheiro aposentado, que cumprirá quarentena nos Países Baixos.

O primeiro grupo a deixar o cruzeiro foi o dos 14 espanhóis, transportados ao aeroporto em ônibus especiais da Unidade Militar de Emergências (UME), adaptados com separação sanitária.

Após serem desinfectados e trocarem seus trajes de proteção, eles voaram para Madri e foram internados em um hospital militar para cumprir quarentena.

– “Exemplaridade e eficácia” –

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, presente em Tenerife, destacou a cooperação entre os países e reiterou que “o risco atual para a saúde pública continua sendo baixo”.

Segundo as autoridades sanitárias, os passageiros permanecem majoritariamente assintomáticos, embora tenham sido classificados como “contatos de alto risco” e devam cumprir quarentena ao chegarem ao destino.

Com exceção dos americanos, que não serão necessariamente colocados em quarentena, uma decisão que envolve riscos, avaliou o diretor-geral da OMS.

“Isso não é covid”, justificou Jay Bhattacharya, diretor interino dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, pedindo à população que mantenha a calma.

O último balanço da OMS contabiliza seis casos confirmados entre oito suspeitos, incluindo três mortos – dois passageiros holandeses e uma alemã – por esse vírus raro, para o qual não existe vacina.

O Hondius, que havia partido em 1º de abril de Ushuaia, na Argentina, permanece ancorado sem atracar, a pedido das autoridades regionais das Ilhas Canárias, que manifestaram rejeição à operação por motivos de segurança sanitária.

No entanto, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, defendeu a operação, destacando que a Espanha “responderá com exemplaridade e eficácia” em uma crise que volta a colocar o país sob atenção internacional.

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