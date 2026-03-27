Republicanos rejeitam na Câmara plano do Senado para encerrar caos em aeroportos dos EUA

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Apesar da aprovação no Senado, os republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos anunciaram que vão bloquear o plano bipartidário que busca pôr fim à paralisação orçamentária parcial que provoca caos há várias semanas nos aeroportos.

Em uma votação simbólica na noite de quinta para sexta-feira (27), senadores de ambos os partidos aprovaram o financiamento da maior parte do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), com exceção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) e da Patrulha de Fronteira (CBP).

A aposta era pôr fim à paralisação e, com isso, retomar o pagamento dos salários dos agentes que controlam a segurança nos aeroportos, cujas faltas e pedidos de demissão diante da situação têm levado a enormes filas nos aeroportos.

Apesar do acordo, muitos congressistas republicanos já haviam advertido nesta sexta que o texto aprovado no Senado não era conveniente para eles.

O porta-voz da Câmara, Mike Johnson, qualificou o projeto bipartidário como “uma piada” e anunciou que os republicanos apresentarão um novo texto para financiar a Administração de Segurança no Transporte (TSA), assim como a CBP. Mas esse projeto não contaria com o respaldo democrata.

Diante da expectativa de que a paralisação parcial se prolongue, a Casa Branca disse que o presidente Donald Trump assinou nesta sexta um memorando com o qual ordenou a seu governo que resolva “a situação de emergência sem precedentes” e encontre recursos para pagar os salários da TSA.

“Falei com o presidente há alguns instantes. Ele entende exatamente o que estamos fazendo e por quê, e apoia isso”, disse Johnson a jornalistas.

Os líderes republicanos da Câmara indicaram que vão propor um financiamento de 60 dias para todo o DHS, embora pareça pouco provável que os democratas aceitem essa iniciativa.

Os republicanos contam com maioria nas duas câmaras do Congresso, mas, devido ao regulamento do Senado, é necessário um determinado número de votos democratas para aprovar os textos orçamentários.

À margem da CBP e do ICE, a proposta aprovada pelo Senado prevê, em particular, o financiamento da TSA, que inspeciona passageiros, bagagens e cargas e está subordinada ao DHS, assim como de outras agências federais.

Desde 14 de fevereiro, o financiamento do DHS está congelado devido ao profundo desacordo entre democratas e republicanos no Congresso sobre a atuação do ICE, muito questionado por suas táticas agressivas contra imigrantes em situação irregular e pela morte de dois cidadãos americanos durante operações em janeiro.

Isso impede o pagamento dos salários dos agentes da TSA. Assim, as faltas e os pedidos de demissão dispararam, reduzindo o efetivo disponível.

Em um país onde viajar de avião é algo muito comum, imagens de filas de espera de várias horas para passar pelos controles de segurança vêm dominando há dias a imprensa americana.

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