Resort fantasma de Varosha, no Chipre, espera reviver após décadas

Varosha, outrora um luxuoso destino costeiro no Chipre, encara a divisão desta ilha mediterrânica durante meio século e tem uma questão controversa entre cipriotas gregos e cipriotas turcos: a restituição de bens imóveis.

Varosha é um bairro da cidade de Famagusta e há quatro anos foi aberto ao público. Durante cinquenta anos, a cidade esteve sob controle turco.

Sob um calor sufocante, centenas de curiosos tiram fotos em frente a casas em ruínas. Alguns passeiam a pé ou em bicicletas alugadas, outros preferem a sombra dos carrinhos de golfe.

Em 20 de julho de 1974, o Exército turco invadiu o norte do Chipre após um golpe de estado dos nacionalistas cipriotas gregos, que queriam unir a ilha à Grécia. Os 45 mil habitantes de Varosha tiveram que partir.

No conjunto da ilha, cerca de 170 mil cipriotas de língua grega refugiaram-se no sul e 40 mil pessoas de língua turca refugiaram-se no sul.

Desde então, Chipre está dividido entre a República do Chipre, que exerce a sua autoridade no sul e faz parte da União Europeia e da zona euro, e a República Turca do Chipre do Norte (TRNC), autoproclamada em 1983 e reconhecida apenas por Ancara.

Desde que as autoridades cipriotas turcas ordenaram a reabertura parcial de Varosha, no leste da ilha, em 2020, curiosos têm afluído diariamente ao que poderia ser descrito como “turismo de desastre”.

Cartazes publicitários antigos ainda enfeitam as vitrines. Em um banner desgastado pelo tempo, um laboratório fotográfico se orgulha de revelar filmes coloridos.

A poucos metros de distância, espreguiçadeiras e guarda-sóis de palha se estendem pela areia branca da praia, demarcada por fileiras de arame farpado. E os banhistas nadam aos pés de um grande hotel que já teve seu auge.

No final do dia, os visitantes dispersam-se e Varosha volta a ser uma cidade fantasma.

O cipriota grego Nicolas Karageorgis tinha 23 anos quando teve de deixar este bairro da cidade de Famagusta.

“No início pensamos que seria temporário”, recorda este antigo engenheiro que luta, tal como outras pessoas deslocadas, para recuperar a sua casa.

A República do Chipre, de maioria grega, reconhece os direitos dos proprietários cipriotas turcos originais. Os seus bens são alugados a pessoas deslocadas do norte, na esperança de que o conflito seja um dia resolvido e que possam regressar a eles sob certas condições.

Em vez disso, a RTCN concede aos cipriotas turcos deslocados do sul e aos colonos turcos o pleno uso das propriedades “abandonadas” pelos cipriotas gregos.

Varosha é um caso particular. Selada pelo Exército turco, foi durante muito tempo utilizada como “moeda de troca”, lamenta Serdar Atai, 57 anos, um cipriota turco empenhado na reconciliação entre as duas comunidades.

“Gostaríamos de vê-la renascer com o retorno dos antigos proprietários”, afirma.

Em 2020 Karageorgis viu novamente a casa da família saqueada, sem poder entrar. “Está vazio de objetos, mas cheio de memórias”, murmura entusiasmado durante uma nova visita ao local com a AFP.

A rua deles, invadida pelo mato, está bloqueada por três cordas. Uma placa lembra a proibição de aproximação às casas.

“Apresentei um pedido à Comissão Imobiliária (gerida pela RTCN). Podemos pedir a indenização ou a restituição. Optei pela restituição”, afirma.

Esta comissão foi criada em 2005 para tratar de reclamações relacionadas com propriedades na zona norte.

Mas, com excepção de Varosha, os pedidos de restituição entram em conflito com as leis da RTCN, que estipulam que a propriedade não pode ser tirada de seu ocupante.

A compensação permanece. O problema é que os múltiplos procedimentos demoram mais.

“O truque (do lado turco) é fingir que se você comparecer será indenizado”, explica o advogado Achilleas Demetriades.

Os proprietários prejudicados “apresentaram os seus pedidos (…), foram proferidas sentenças (…) mas a Turquia recusa-se a pagar indenização”, afirma.

As duas comunidades, grega e turca, vivem separadas por uma zona desmilitarizada.

À medida que as negociações para a reunificação estagnam, a resolução da questão da propriedade surge como um pré-requisito para a reconciliação.

“É verdade que a questão dos bens é importante”, admite Simos Ioannou, o presidente cipriota grego de Famagusta no exílio. “Mas não deixamos só os nossos pertences lá, deixamos a nossa alma”, enfatiza.

