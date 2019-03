Por Kiyoshi Takenaka

OKUMA (Reuters) - Oito anos após a crise nuclear de Fukushima, um novo obstáculo ameaça minar a grande operação de limpeza: um milhão de toneladas de água contaminada precisa ser armazenada, possivelmente durante anos, na usina de energia.

No ano passado, a Tokyo Electric Power (Tepco) disse que um sistema que deveria purificar a água contaminada não conseguiu eliminar contaminantes radioativos perigosos.

Isso significa que a maior parte dessa água, estocada em mil tanques ao redor da usina, terá que ser reprocessada antes de ser liberada no oceano, o local mais provável para seu descarte.

O reprocessamento pode levar quase dois anos e desviar pessoal e energia do desmantelamento dos reatores atingidos por um tsunami – um projeto que exigirá até 40 anos.

Não está claro quanto tempo isso adiaria a desativação, mas qualquer atraso pode sair caro: em 2016 o governo estimou que o gasto total do desmantelamento da usina, da descontaminação das áreas afetadas e das indenizações chegará a 192,5 bilhões de dólares, cerca de 20 por cento do orçamento anual do país.

A Tepco já está ficando sem espaço para armazenar a água tratada. E caso aconteça outro grande terremoto, especialistas dizem que os tanques podem rachar, liberando líquido contaminado e lançando destroços altamente radioativos no oceano.

Os pescadores que lutam para reconquistar a confiança dos consumidores são veementemente contrários à liberação da água reprocessada – que a agência de vigilância nuclear japonesa, Autoridade de Regulamentação Nuclear (NRA), considera essencialmente inofensiva – no mar.

"Isso destruiria o que estivemos construindo nos últimos oito anos", disse Tetsu Nozaki, chefe da Federação de Associações Cooperativas de Pescadores da Prefeitura de Fukushima. A coleta do ano passado foi só 15 por cento dos níveis pré-crise, em parte por causa da relutância dos consumidores em consumir peixes fisgados nos arredores de Fukushima.

Durante uma visita à usina arruinada de Fukushima Dai-ichi no mês passado, viam-se guindastes enormes pairando sobre os quatro edifícios dos reatores à beira-mar e operários em cima do terceiro edifício preparando equipamentos para erguer bastões de combustível usados de suas piscinas de contenção, um processo que pode começar no mês que vem.

