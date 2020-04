PARIS (Reuters) - Os parisienses foram orientados a não sucumbir ao tentador clima ensolarado da primavera e permanecer dentro de casa para ajudar a combater a propagação do coronavírus, que matou 7.560 na França.

A França, como outros países, confinou seus moradores em casa desde 17 de março para conter a propagação do vírus. As medidas foram estendidas até 15 de abril e provavelmente serão prorrogadas novamente.

Vários convidados nos programas de televisão deste domingo, incluindo médicos, ficaram alarmados com as imagens de muitos parisienses nas margens do rio Sena e nas calçadas e ruas sem carros, correndo, passeando e aproveitando o clima ensolarado.

"Quando vemos algumas dessas imagens, quando vemos algumas dessas atitudes, a verdade é que é totalmente incompreensível", disse Jean Rottner, chefe da região de Grand Est, onde o surto começou, na BFM TV.

A situação ainda é muito séria em Paris para começar a pensar em suspender o confinamento, afirmou Valérie Pécresse, chefe da região da grande Paris, no mesmo canal.

"Não cedam à tentação, mesmo que seja feriado e o tempo esteja bom. Fiquem em casa o máximo possível", disse ela.

"Nosso sistema de saúde está saturado, nada seria pior do que um semiconfinamento".

(Por Bate Felix e Tangi Salaun)

