Keith Thomas Kinnunen, identificado como o agressor na igreja em White Settlement, Texas, posa para foto para registro policial, sem data 30/12/2019 Escritório do Xerife do Condado/Divulgação via REUTERS

(Reuters) - Um integrante voluntário da segurança disparou um único tiro para derrubar um homem armado que abriu fogo durante as cerimônias de igreja no Texas no domingo, ferindo mortalmente duas pessoas antes de morrer, disseram autoridades do Estado nesta segunda-feira.

Um vídeo de transmissão ao vivo capturou o momento aterrorizante em que o atirador, de capuz escuro, ficou ao lado dos bancos e começou a disparar uma arma comprida na Igreja West Freeway, em White Settlement, Texas, um subúrbio a noroeste de Fort Worth.

O líder da equipe de segurança, Jack Wilson, respondeu imediatamente, derrubando o atirador, identificado como Keith Thomas Kinnunen, de River Oaks, Texas, disse o procurador estadual Ken Paxton em uma entrevista coletiva.

"Houve um tiro por uma pessoa e foi isso que aconteceu", declarou Paxton.

"Foi Jack quem atirou no falecido", disse Paxton, observando que Jack Wilson havia treinado outros frequentadores da igreja a usar armas de fogo. "Ele tinha seu próprio campo de tiro."

As vítimas de Kinnunen foram identificadas como Anton Wallace, 64, de Fort Worth, e Richard White, 67, também de River Oaks, segundo o Departamento de Segurança Pública do Texas.

O atirador esteve na igreja várias vezes no passado e poderia estar mentalmente doente, mas as autoridades ainda estão investigando um possível motivo, disse Paxton.

(Reportagem de Barbara Goldberg e Gabriella Borter)

