O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Julho de 2018 21:20 26. Julho 2018 - 21:20

Presidente francês, Emmanuel Macron, com seu então guarda-costas Alexandre Benalla 11/06/2017 REUTERS/Philippe Wojazer

Por Leigh Thomas

PARIS (Reuters) - O ex-guarda-costas do presidente francês, Emmanuel Macron, que foi demitido por espancar manifestantes disse em uma entrevista a um jornal nesta quinta-feira que ele cometeu um "grande erro" que foi explorado pelos inimigos de seu chefe.

Alexandre Benalla foi dispensado na semana passada após um vídeo mostrá-lo batendo em um manifestante e arrastando uma mulher em horas fora do serviço e usando um capacete para protestos e identificação de polícia.

Críticos dizem que o gabinete de Macron falhou em punir Benalla apropriadamente, ou encaminhá-lo prontamente a autoridades judiciais em função do incidente que desencadeou a maior crise política de seu mandato.

Benalla disse ao Le Monde em sua primeira entrevista desde que a crise veio à tona que "políticos e policiais" que ele não nomeou tinham usado o incidente para seus próprios fins.

"Eu fui o elo fraco... meu caso foi usado para marcar pontos, tomou proporções... eu não vou dizer que fui o bobo da corte, eu só estou dizendo que serviu a vários interesses, um interesse para atingir o presidente da República", disse Benalla.

Parlamentares da oposição lançaram uma ofensiva unificada contra Macron dizendo que a forma com que lidou com o caso mostra que ele perdeu tato com pessoas comuns desde que assumiu o cargo há 14 meses.

Benalla é agora alvo de uma investigação judicial e também há investigações em curso no Parlamento sobre como Macron lidou com o incidente.

(Reportagem adicional de Michel Rose e John Irish)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português