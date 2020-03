Por John Whitesides

(Reuters) - O pré-candidato presidencial democrata Joe Biden apelou diretamente aos jovens apoiadores do adversário Bernie Sanders após se aproximar da indicação do partido para disputar a eleição de novembro com importantes vitórias nas primárias de três Estados, na terça-feira.

Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, começou a visar a eleição de 3 de novembro contra o presidente Donld Trump, um republicano, após as vitórias na Flórida, em Illinois e no Arizona, ampliando a pressão sobre Sanders para desistir da corrida.

Em comentários transmitidos a partir de sua casa em Delaware, Biden disse que ele e Sanders discordam em termos de tática, mas compartilham um compromisso comum em relação a um sistema de saúde acessível, reduzir a desigualdade salarial e combater a mudança climática.

"O senador Sanders e seus apoiadores trouxeram paixão considerável e tenacidade a essas questões e, juntos, transformam a conversa fundamental no país", disse Biden.

"E me deixem dizer, particularmente aos jovens eleitores que foram inspirados pelo senador Sanders: eu ouço vocês. Eu sei o que está na mesa. E eu sei o que temos de fazer."

Biden, de 77 anos, ainda enfrenta dificuldades para convencer os apoiadores de Sanders, que inclinou o Partido Democrata à esquerda com sua agenda econômica social-democrata, a apoiá-lo na campanha para a eleição geral contra Trump.

Jovens eleitores podem ser seu maior desafio. O eleitorado entre 18 e 44 anos foi a única faixa demográfica a continuar ao lado de Sanders durante as grandes vitórias de Biden na terça-feira, mostraram dados da Edison Research.

A campanha de indicação democrata fará uma pausa a partir desta quarta-feira, sem primárias previstas pelas próximas semanas devido a preocupações relacionadas ao surto do novo coronavírus que obrigou diversos Estados a adiar suas votações.

