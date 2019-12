Por Jonas Ekblom

BRUXELAS (Reuters) - Ela pode ser a chefe de governo mais jovem do mundo, mas a recém-nomeada primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, de 34 anos, disse à Reuters nesta sexta-feira que não se sente um modelo a ser seguido.

Marin tornou-se premiê do país nórdico na terça-feira, e dois dias depois viu-se lado a lado com líderes dos 27 países da União Europeia em uma cúpula do bloco, incluindo figuras poderosas como o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sorriu e abraçou Marin afetuosamente quando ambas se encontraram na reunião em Bruxelas.

A escolha de uma mulher jovem para liderar o país foi notícia em todo o mundo, muitas vezes apontando a premiê finlandesa como um "modelo" para sociedades em que a política tem sido dominada por homens mais velhos.

"Não me sinto um modelo", disse ela em entrevista. "Posso ser para algumas pessoas, mas somos todos apenas seres humanos. As questões importam, não as pessoas por trás das questões sobre as quais estamos todos trabalhando. Acho que todos têm importância."

Marin, que começou a carreira política quanto tinha na casa de 25 anos, disse que foi motivada pela mudança climática e pelo sentimento "de que as gerações mais velhas não estavam prestando atenção a isso".

Ela disse que não há um truque para o sucesso, apenas trabalho duro.

Marin, cujo gabinete de 19 ministros terá 13 mulheres, disse que trabalhará em proximidade com os aliados europeus.

"Somos mais fortes juntos", disse ela. "Nenhum de nós pode achar as soluções sozinho, então acho que temos uma plataforma e temos de usá-la."

