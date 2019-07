VIENA (Reuters) - Todas as atividades nucleares do Irã são monitoradas pelo órgão atômico da ONU que fiscaliza seu acordo nuclear com grandes potências, disse o embaixador do Irã na agência nesta quarta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país está enriquecendo secretamente o urânio.

"Não temos nada a esconder", disse Kazim Gharib Abadi a repórteres depois de uma reunião de emergência, convocada pelos Estados Unidos, da diretoria da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), composta por 35 países.

(Por François Murphy)

