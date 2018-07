O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 29 de Julho de 2018 19:48 29. Julho 2018 - 19:48

Por Jibran Ahmad e Abdul Qadir Sediqi

PAQUISTÃO/KABUL (Reuters) - Um encontro entre um diplomata-sênior norte-americano e representantes do Talibã em Doha na semana passada para discutir um possível cessar-fogo terminou com "sinais muito positivos" e a decisão de realizar mais reuniões, disseram pessoas com conhecimento das negociações, neste domingo.

O encontro entre uma delegação liderada por Alice Wells, subsecretária adjunta do Bureau de Assuntos do Sul e Central da Ásia, e representantes do Talebã foi publicado pela primeira vez no The Wall Street Journal, mas não foi oficialmente confirmado.

De acordo com um funcionário do Talebã, que disse que fazia parte de uma delegação de quatro membros, houve "sinais muito positivos" da reunião que, segundo ele, foi conduzida em uma "atmosfera amigável" em um hotel de Doha.

"Você não pode chamar isso de negociações de paz", disse ele. "Estas são uma série de reuniões para iniciar conversações formais e propositadas. Concordamos em nos encontrar novamente em breve e resolver o conflito afegão através do diálogo."

Ele disse que as negociações foram realizadas sem a presença de autoridades do governo afegão por insistência do Taleban.

A medida acontece no momento em que o governo afegão e os Estados Unidos intensificaram os esforços para encerrar a guerra de 17 anos no Afeganistão após a trégua sem precedentes de três dias durante o feriado de Eid al-Fitr, no mês passado.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português