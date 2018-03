O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Março de 2018 20:31 11. Março 2018 - 20:31

DUBAI/ISTAMBUL (Reuters) - Todas as 11 pessoas à bordo de um avião turco privado foram tidas como mortas neste domingo, depois que a aeronave caiu e entrou em chamas em uma cordilheira iraniana enquanto viajava dos Emirados Árabes Unidos para Istambul, afirmaram autoridades.

O avião era de propriedade da Basaran Holding da Turquia e transportava oito passageiros e três tripulantes, disse um funcionário do Ministério dos Transportes da Turquia.

Entre as pessoas à bordo estavam a filha do proprietário da empresa, o empresário Huseyin Basaran, e sete de seus amigos. Ela estava para se casar no próximo mês, disse a agência de notícias turca DHA.

O grupo retornava da despedida de solteiro da noiva em Dubai, afirmou o jornal Hurriyet.

O chefe da Cruz Vermelha turca, Kerem Kinik, disse à Reuters que não há chance de sobreviventes, uma vez que a aeronave era um jato e estava voando em meio a um clima nevado. A organização humanitária, no entanto, não confirmou oficialmente se havia mortes.

Kinik disse que entre os oito passageiros havia pelo menos um membro da família de Basaran.

As chamadas via telefone para o escritório da Basaran Holding em Istambul não foram atendidas.

Reza Jafarzadeh, porta-voz da Organização de Aviação Civil do Irã, disse à televisão estatal que o jato havia caído na cidade de Shahr-e Kord, no sudoeste do país.

Um porta-voz iraniano de serviços de emergência foi citado pela agência de notícias ISNA dizendo que os destroços estavam ainda em chamas e eram claramente visíveis.

Equipes de emergência ainda tentam chegar ao local do acidente, mas o terreno é montanhoso, dificultando a aproximação.

(Sami Aboudi)

