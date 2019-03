CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Um caminhão de carga sem placas derrapou em uma estrada no sul do México e tombou, matando ao menos 25 pessoas, disseram autoridades do governo na noite de quinta-feira.

Cerca de 30 pessoas ficaram feridas no acidente envolvendo um caminhão Ford Super Duty de aproximadamente três toneladas ligado a um contêiner de carga, de acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral de Chiapas.

O acidente aconteceu por volta do anoitecer em uma estrada a cerca de 41 quilômetros a nordeste de Tuxtla-Gutiérrez, capital do Estado de Chiapas, no sul do país, que faz fronteira com a Guatemala.

As autoridades não revelaram a nacionalidade das vítimas, mas disseram que todas eram centro-americanas. Chiapas é um importante ponto de fluxo para os migrantes, especialmente da Guatemala, de Honduras e de El Salvador, enquanto muitos viajam pelo México a caminho da fronteira dos Estados Unidos.

A mídia informou que os investigadores estão considerando a possibilidade de que o motorista do caminhão tenha perdido o controle devido a uma falha mecânica, citando autoridades estaduais.

(Reportagem de David Alire Garcia)

