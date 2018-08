O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 14 de Agosto de 2018 17:14 14. Agosto 2018 - 17:14

QUITO (Reuters) - Ao menos 24 pessoas morreram e 19 ficaram feridas em um acidente com um ônibus colombiano em um trecho de uma estrada para Quito conhecido como "curva da morte", disseram serviços de emergência nesta terça-feira.

O ônibus também levava passageiros venezuelanos, de acordo com a polícia equatoriana.

"O maior número de mortos são colombianos, é um acidente muito complicado e estamos reunindo informações", disse o secretário de Segurança de Quito, Juan Zapata, à mídia local.

O acidente aconteceu na estrada Pifo-Papallacta, considerada uma das mais perigosas do Equador.

Autoridades ainda não foram capazes de determinar a causa do acidente, mas disseram que o ônibus se chocou com um caminhão, atingindo casas no trecho da estrada conhecido como "curva da morte".

A identificação dos corpos foi iniciada e passageiros feridos, incluindo diversos em estado grave, foram levados a hospitais à capital equatoriana, de acordo com os bombeiros.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português