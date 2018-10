O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Outubro de 2018 14:27 10. Outubro 2018 - 14:27

Destroços de ônibus são vistos após acidente em Kericho, no Quênia 10/10/2018 REUTERS/Stringer

NAIRÓBI (Reuters) - Ao menos 50 pessoas morreram nesta quarta-feira quando um ônibus, que viajava entre a capital do Quênia, Nairóbi, e a cidade de Kisumu, desviou para fora de uma estrada, caindo em uma encosta e capotando repetidamente, informou a polícia.

"O relatório inicial que temos é que o motorista perdeu controle do veículo", disse o policial James Mugera à Reuters no local.

A polícia e socorristas haviam contabilizado ao menos 50 mortos, incluindo sete crianças. "Alguns sobreviventes" foram levados a hospitais próximos, disse Mugera.

O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, expressou seus pêsames e desejou uma rápida recuperação aos sobreviventes.

"Enquanto as autoridades investigam a causa do acidente para poder agir, gostaria de lembrar os motoristas de sempre ter cautela para evitar um incidente catastrófico como este", disse no Twitter.

"Ofereço meus pêsames sinceros às famílias de meus estimados quenianos que perderam suas vidas em um acidente trágico em Fort Ternan, no condado de Kericho, nesta manhã e desejo aos que estão hospitalizados uma recuperação rápida".

(Reportagem de Humphrey Malalo)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português