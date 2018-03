O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

12 de Março de 2018

Destroços de avião são vistos após queda no aeroporto de Kathmandu, no Nepal 12/03/2018 REUTERS/Navesh Chitrakar

NOVA DÉLHI (Reuters) - Um avião de Bangladesh com 71 pessoas a bordo caiu nesta segunda-feira enquanto aterrissava no aeroporto de Kathmandu, capital do Nepal, deixando ao menos 50 mortos, disse um porta-voz do Exército à Reuters.

A região montanhosa do Nepal é conhecida por acidente aéreos.

(Reportagem de Gopal Sharma)

