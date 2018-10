O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

NOVA YORK (Reuters) - Uma limousine que transportava pessoas de uma festa de casamento colidiu com outro veículo no norte do Estado de Nova York, deixando 20 pessoas mortas, informou a mídia local neste domingo.

O acidente aconteceu na noite de sábado em Scholarie, a cerca de 61 quilômetros a oeste de Albany, na Rota 30, segundo o jornal Albany Times-Union.

O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança no Transporte, Eric Weiss, disse que uma equipe completa de investigadores estava no local neste domingo, analisando o que o Times-Union disse ter sido o acidente mais letal na região de Albany desde 2005.

A polícia do Estado de Nova York se recusou a comentar, e disse que teria mais informações em um comunicado no domingo.

O acidente ocorreu em frente a uma loja, onde a mídia local informou que muitas pessoas estavam no estacionamento. A loja agradeceu aos serviços de emergência por responderem ao "acidente horrível" em um post no Facebook.

"Nossos corações e orações vão para todos os que foram afetados pelos eventos de hoje", disse a loja.

(Por Nick Zieminski)

