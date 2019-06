Teleférico de esqui no Monte Titlis 28/01/2011 REUTERS/Arnd Wiegmann

Por Denis Balibouse

ENGELBERG, Suíça (Reuters) - Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em um acidente em uma região de esqui no Monte Titlis, na Suíça, nesta quarta-feira, durante trabalho de manutenção em um teleférico que estava fora de serviço.

Funcionários foram atingidos por cabos quando um suporte temporário preso ao cabo principal de uma gôndola falhou, informou a polícia na região central de Obwalden.

Dois trabalhadores ficaram gravemente feridos e um terceiro sofreu escoriações moderadas, segundo a polícia. Outros três ficaram levemente feridos. Helicópteros de resgate transportaram três dos casos mais graves a hospitais.

Nenhum turista se envolveu no incidente, disse um porta-voz da empresa Bergbahnen Engelberg Truebsee Titlis Bet AG, responsável por operar os teleféricos do local, que fica 35 quilômetros ao sul da cidade de Lucerna.

Nenhuma gôndola estava conectada ao cabo principal na hora do acidente, já que o sistema estava desligado em decorrência à manutenção de rotina, disse o porta-voz.

Os teleféricos da empresa, que incluem uma gôndola rotativa, transportam pessoas a mais de 3 mil metros acima do nível do mar. Apesar da interrupção na temporada de esqui, alguns teleféricos são operados ao longo do ano, já que a região é visitada por milhares de turistas internacionais.

A polícia informou que investigadores de Zurique vão apurar as causas do incidente.

(Reportagem de John Miller, em Zurique, e Marina Depetris, em Genebra)

