Este conteúdo foi publicado em 16 de Março de 2018 14:07 16. Março 2018 - 14:07

Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante reunião em Moscou 07/12/2017 REUTERS/Sergei Karpukhin

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta sexta-feira que as acusações britânicas de que o presidente russo, Vladimir Putin, estaria pessoalmente envolvido no ataque com agente nervoso contra um ex-espião russo na Inglaterra são chocantes e imperdoáveis, relatou a agência de notícias Tass.

O ministro de Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, disse mais cedo nesta sexta-feira que é bastante provável que o próprio Putin tenha tomado a decisão de envenenar o ex-espião Sergei Skripal.

"Qualquer referência ou menção ao nosso presidente em relação a isso é uma violação chocante e imperdoável de regras diplomáticas de comportamento decente", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência.

