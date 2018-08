O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 23:46 21. Agosto 2018 - 23:46

Rudy Giuliani, advogado do presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca em Washington 09/07/2018 REUTERS/Leah Millis

(Reuters) - As acusações federais contra Michael Cohen, ex-advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não contêm alegações de irregularidades contra Trump e demonstram um "padrão de mentiras e desonestidade" de Cohen durante um longo período, disse nesta terça-feira um advogado do presidente.

Cohen se declarou culpado na terça-feira de violação de financiamento de campanha e outras acusações, dizendo que fez pagamentos para influenciar a eleição de 2016 a mando de um candidato não identificado. A atriz pornô Stormy Daniels disse que Cohen pagou a ela 130 mil dólares para ficar quieta sobre um encontro sexual com Trump.

"Não há alegação de qualquer irregularidade contra o presidente nas acusações do governo contra o sr. Cohen", disse o advogado de Trump Rudy Giuliani em um comunicado. "Está claro que, como observou o promotor, as ações de Cohen refletem um padrão de mentiras e desonestidade durante um período significativo de tempo."

(Reportagem de Karen Freifeld)

