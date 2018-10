O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Outubro de 2018 11:57 03. Outubro 2018 - 11:57

Policiais patrulham casa do pastor norte-americano Andrew Brunson em Izmir, na Turquia 20/08/2018 REUTERS/Osman Orsal

ISTAMBUL (Reuters) - O advogado do pastor norte-americano Andrew Brunson disse ter apresentado, nesta quarta-feira, um recurso à Corte Constitucional da Turquia em que pede a libertação de seu cliente da prisão domiciliar.

O caso de Brunson, cuja próxima audiência regular está marcada para o dia 12 de outubro, se tornou uma das questões mais importantes em uma crescente rixa diplomática entre os Estados Unidos e a Turquia, que fez com que Washington impusesse sanções e tarifas contra Ancara.

No recurso apresentado à Corte Constitucional --a mais alta instância jurídica da Turquia--, que foi visto pela Reuters, o advogado de Brunson pede que o tribunal reconheça que o direito de liberdade de seu cliente foi violado e o liberte da prisão domiciliar.

A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, disse em coletiva de imprensa na terça-feira que os Estados Unidos manterão contato próximo com o governo turco para acompanhar o julgamento de Brunson.

"Nós certamente gostaríamos de ver o pastor Brunson em casa logo. Já passou da hora", disse.

Brunson é acusado de ter ligações com militantes curdos e com apoiadores de Fethullah Gulen, o clérigo que a Turquia responsabiliza por uma tentativa de golpe de Estado em 2016. O pastor nega as acusações --assim como Gulen-- e Washington exigiu sua libertação imediata.

(Reportagem de Ezgi Erkoyun e Ali Kucukgocmen)

