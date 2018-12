Aeroporto alemão de Hanover suspende voos após carro invadir área de estacionamento de aeronaves

BERLIM (Reuters) - O aeroporto de Hanover, na Alemanha, suspendeu os voos neste sábado depois que um homem entrou com seu carro no pátio onde as aeronaves são estacionadas e foi parado e rendido pela polícia.

"As operações de voo estão suspensas no momento", informou no Twitter a polícia de Hanover, acrescentando que o homem entrou na área de estacionamento às 15:40 (12:40 no horário do Brasil). "A investigação sobre a motivação (do incidente) prossegue."

O jornal popular alemão Bild relatou em seu site que o carro do homem tinha placa da Polônia.

A reportagem disse que a polícia está investigando se o homem tinha algum tipo de perturbação mental, se estava sob a influência de drogas, se queria cometer um ataque ou teve outro motivo para dirigir até a área de estacionamento, onde os aviões descarregam seus passageiros.

Não se sabe, ainda, por quanto tempo os voos no aeroporto permanecerão suspensos.

(Por Paul Carrel)

