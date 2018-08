O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 20:25 21. Agosto 2018 - 20:25

VIENA (Reuters) - A agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) disse não ter encontrado nenhum indício de que a Coreia do Norte interrompeu suas atividades nucleares, o que aumenta as dúvidas sobre a disposição do país para abdicar de seu arsenal.

"A continuação e o desenvolvimento posterior do programa nuclear da RPDC e comunicados relacionados da RPDC são causa de grande preocupação", disse a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em um relatório publicado na noite de segunda-feira.

O relatório, que usa o nome oficial da nação, República Popular Democrática da Coreia, deve ser submetido ao conselho diretor da AIEA no mês que vem.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista à Reuters na segunda-feira que acredita que a Coreia do Norte adotou medidas específicas para a desnuclearização e que "muito provavelmente" se encontrará novamente com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

Trump realizou uma cúpula histórica com Kim no dia 12 de junho, na qual este último concordou em linhas gerais em trabalhar pela desnuclearização da península coreana.

Mas o país não deu nenhum sinal de que está disposto a desistir de suas armas unilateralmente, como o governo Trump exigiu.

"Como a agência continua impossibilitada de realizar atividades de verificação na RPDC, seu conhecimento do programa nuclear da RPDC é limitado e, como novas atividades nucleares ocorrem no país, este conhecimento está declinando", disse a AIEA.

(Por Kirsti Knolle)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português