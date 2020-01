Destroços de avião da Ukraine International Airlines que caiu depois de decolar no Irã 08/01/2020 Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

(Reuters) - O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês) está monitorando os acontecimentos em torno do acidente na quarta-feira de um Boeing 737 logo após a decolagem de Teerã, que matou todas as 176 pessoas a bordo.

O NTSB poderia tentar participar da investigação do acidente no Irã como representante credenciado da investigação de acordo com o direito internacional, porque era um avião certificado nos EUA.

O porta-voz do NTSB, Christopher O'Neil, disse que o órgão está "seguindo seus procedimentos padrões para investigações internacionais de acidentes de aviação, incluindo restrições de longa data sob embargos do país. Como parte de seus procedimentos habituais, o NTSB está trabalhando com o Departamento de Estado e outras agências para determinar o melhor curso de ação".

O NTSB não se envolveu na investigação de outros acidentes recentes no Irã com aviões certificados pelos EUA.

(Reportagem de David Shepardson)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram