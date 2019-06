(Reuters) - O órgão responsável pela aprovação de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, FDA, aprovou nesta sexta-feira um medicamento dos laboratórios Palatin Technologies e Amag Pharmaceuticals para restaurar o desejo sexual em mulheres na pré-menopausa.

O remédio, Vyleesi, é a última tentativa de encontrar um tratamento que alguns nomearam como “viagra feminino”, depois de vários fracassos. Analistas afirmam que o medicamento que trata de maneira efetiva e segura da perda de desejo sexual da mulher pode eventual chegar a vendas anuais de 1 bilhão de dólares.

O Vyleesi, conhecido quimicamente como bremelanotida, ativa caminhos no cérebro envolvidos com o desejo sexual, ajudando mulheres em pré-menopausa com a Síndrome do Desejo Sexual Hipoativo (HSDD, na sigla em inglês).

A droga competirá com o Addyi da Sprout Pharmaceuticals, uma pílula diária que foi aprovada para a HSDD em 2015, com um alerta restringindo o uso de álcool durante o tratamento.

O Vyleesi teria várias vantagens em relação ao Addyi, inclusive efeitos colaterais toleráveis, ação rápida e não ser necessário todos os dias, segundo os analistas.

O remédio é administrado com uma injeção no abdômen ou na coxa, usando um auto-injetor, pelo menos 45 minutos antes da atividade sexual. A FDA recomenda que não seja usado mais de uma dose dentro de 24 horas ou mais de oito por mês.

(Reporting by Saumya Sibi Joseph in Bengaluru)

