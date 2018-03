O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

13 de Outubro de 2017

Sede da Organização das Nações Unidas é visto através de uma janela com o logo da ONU em Manhattan, Nova York 15/08/2014 REUTERS/Carlo Allegri

VIENA (Reuters) - O chefe do órgão de vigilância atômica da ONU reiterou nesta sexta-feira que o Irã está sob o "regime de verificação nuclear mais robusto" do mundo, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou um acordo nuclear feito com o Irã em 2015, desafiando outras potências mundiais.

"Os compromissos relacionados com a energia nuclear assumidos pelo Irã no âmbito do JCPOA (acordo) estão sendo implementados", disse Yukiya Amano, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

(Por Shadia Nasralla)

