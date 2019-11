Por Thierry Chiarello e Lucien Libert e Padraic Halpin

PARIS/DUBLIN (Reuters) - Agricultores franceses irritados com políticas do governo que, segundo eles, ameaçam seus mecanismos de subsistência, dirigiram comboios de tratores até Paris nesta quarta-feira, obstruindo o tráfego em vias públicas e ampliando a agitação social enfrentada pelo presidente Emmanuel Macron.

Até mil tratores transitavam de norte a sul da cidade, por vezes bloqueando rodovias e anéis viários, buzinando e agitando bandeiras dos dois principais sindicatos agrícolas do país, que organizaram o protesto.

No centro da cidade, agricultores espalharam feno pela avenida Champs-Élysées e ocuparam as ruas que levam à Praça da Concórdia. A polícia de choque levou os produtores a se dispersarem.

"Macron, nos responda! Salve os agricultores", dizia um cartaz carregado em um trator que circulava pela rodovia A1.

Sindicatos agrícolas exigem um encontro com Macron para expressar queixas a respeito de políticas que, de acordo com eles, estão afetando a agricultura e ameaçando seus meios de subsistência --entre elas, está a eliminação gradual do uso do popular herbicida glifosato.

Uma lei alimentícia aprovada pelo governo Macron, cujo objetivo era conceder aos agricultores uma fatia mais justa de lucros, não foi suficiente para acabar com o descontentamento do setor pelas receitas modestas.

O ministro da Agricultura, Didier Guillaume, defendeu o governo, afirmando que a lei, uma vez que tiver tempo para causar impacto, ajudará os produtores. Ele disse à rádio Europe 1 que moradores da cidade e ambientalistas precisam parar de denegrir os agricultores.

PROTESTOS TAMBÉM NA IRLANDA

Embora os eventos não tenham sido coordenados, a manifestação francesa foi semelhante à ocorrida na Irlanda também nesta quarta-feira, quando agricultores do país bloquearam importantes partes do centro de Dublin com tratores pelo segundo dia consecutivo.

Eles protestam contra os baixos preços da carne bovina no país e contra iniciativas de combate às mudanças climáticas, que alegam atingi-los de maneira injusta.

Advindos de diversas regiões do país, os produtores chegaram a Dublin em tratores na terça-feira e os estacionaram em uma região muito movimentada do centro da cidade, recusando-se a sair até que o ministro da Agricultura os atendesse.

O ministro, Michael Creed, disse ter se reunido com manifestantes na rua e em seu gabinete, e que esperava que isso os levasse a liberar as vias. No entanto, manifestantes afirmaram desejar que Creed se encontre com uma delegação do grupo.

(Reportagem de Thierry Chiarello e Lucien Libert em Paris e Padraic Halpin em Dublin, com reportagem adicional de Gus Trompiz, Sybille de La Hamaide e Matthieu Protard)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram