Líder supremo do Irã, Ali Khamenei 14/09/2007 REUTERS/Morteza Nikoubazl

(Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, aprovou a retirada de um bilhão de euros do fundo soberano para ajudar no combate à epidemia de coronavírus, informou o site oficial do presidente Hassan Rouhani nesta segunda-feira.

O Irã é o país mais afetado pelo vírus no Oriente Médio até agora, e até esta segunda-feira computava 3.739 mortes e 60.500 pessoas infectadas, de acordo com dados oficiais.

Banido dos mercados de capital internacionais e vendo suas finanças sofrerem o abalo adicional do colapso dos preços globais do petróleo, além das sanções dos Estados Unidos, o Irã está com dificuldade de blindar sua economia da pandemia de coronavírus.

No final de março, Rouhani disse que o governo buscava aprovação para a retirada do dinheiro de seu fundo de riqueza soberana.

O dinheiro será usado para as necessidades do Ministério da Saúde e o fundo de seguro-desemprego, disse o comunicado do site da presidência, acrescentando que Rouhani agradeceu o líder supremo pela decisão.

O líder supremo é a autoridade máxima da nação.

A tensão entre os dois países aumentaram desde 2018, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, retirou seu país de um acordo internacional de 2015 entre Teerã e potências mundiais e reativou sanções que vêm abalando a economia iraniana.

Autoridades do regime, que dizem que as sanções dos EUA prejudicam seus esforços para conter o surto, vêm exortando outras nações e a Organização das Nações Unidas (ONU) a apelarem para que os EUA as descartem. Washington se recusa a amenizá-las.

(Por Babak Dehghanpisheh)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram