Este conteúdo foi publicado em 28 de Outubro de 2018 21:07 28. Outubro 2018 - 21:07

Líder supremo do Irã, aitaolá Khamenei 04/10/2018 Khamenei.ir/Divulgação via Reuters

(Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, convocou neste domingo mais esforços para combater a "infiltração" inimiga, em um discurso aos funcionários responsáveis pela defesa cibernética, informou a televisão estatal.

"Em face das práticas complexas do inimigo, nossa defesa civil deve confrontar a infiltração por meio de ação científica, precisa e atualizada", disse o aiatolá Khamenei a autoridades da defesa civil, que são responsáveis por áreas que incluem a defesa cibernética.

A reportagem da televisão estatal não forneceu detalhes da "infiltração" a que Khamenei se referia.

As autoridades iranianas alertam há muito tempo sobre as influências culturais ocidentais através do entretenimento, das mídias sociais e da Internet como uma ameaça contra os valores islâmicos e revolucionários.

Uma década atrás o programa nuclear do Irã foi atingido pelo Stuxnet, um vírus implantado pelas agências de inteligência dos EUA e de Israel contra uma instalação de enriquecimento de urânio.

Gholamreza Jalali, chefe da agência de defesa civil do Irã, disse neste domingo que o Irã neutralizou recentemente uma nova versão do Stuxnet.

"Recentemente, descobrimos uma nova geração do Stuxnet, que consistia em várias partes (...) e estava tentando se infiltrar em nossos sistemas", disse Jalali à agência de notícias semi-oficial ISNA em uma coletiva de imprensa que marcava o dia da defesa civil do Irã. Ele não forneceu mais detalhes.

