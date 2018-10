O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 14 de Outubro de 2018 18:40 14. Outubro 2018 - 18:40

BRUXELAS/LONDRES (Reuters) - Os negociadores do Brexit ainda não fecharam acordo sobre as condições de divórcio do Reino Unido, disseram autoridades da União Europeia neste domingo, depois de uma série de reuniões em Bruxelas para tentar avançar com as negociações antes que a primeira-ministra Theresa May chegue para a reunião de cúpula nesta semana.

Com menos de seis meses até o Reino Unido deixar a UE, o ministro britânico para Brexit, Dominic Raab, encontrou-se com o negociador da UE, Michel Barnier, e os embaixadores dos outros 27 países-membros foram convocados separadamente para uma reunião.

Mas fontes da UE disseram que as negociações ainda não chegaram a um acerto final para os líderes aprovarem esta semana, e algumas sinalizaram que seriam necessárias mais reuniões para obter um acordo sobre os termos de retirada.

Os embaixadores também foram informados de que ainda não havia acordo com o Reino Unido, disseram duas fontes diplomáticas da UE.

Raab correu para Bruxelas depois que os dois lados "concordaram conjuntamente que as conversas cara a cara eram necessárias" sobre as "grandes questões ainda a serem resolvidas".

Um deles foi um "recuo" para impedir o retorno dos controles de fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a Irlanda, membro da UE. Esse acordo reforçou a oposição aos planos de May depois que seus aliados da Irlanda do Norte acusaram o bloco de tentar anexar a província.

A maior mudança da política externa e comercial do Reino Unido por décadas também está dividindo o Partido Conservador da primeira-ministra com críticos, como o antecessor de Raab, pressionando May a mudar sua estratégia.

David Davis, que renunciou ao cargo de ministro do Brexit em julho, acusou o governo no domingo de aceitar "a linguagem da UE para lidar com a fronteira da Irlanda do Norte".

"Esta é uma das decisões mais fundamentais que o governo tomou nos tempos modernos. É hora de os membros do gabinete exercerem sua autoridade coletiva", escreveu Davis, que fez campanha para que o Reino Unido deixasse a UE no referendo de 2016.

"Esta semana a autoridade de nossa constituição está em jogo", disse ele em um artigo no Sunday Times.

Davis também pressionou May a abandonar seu plano para o Brexit, que envolve a permanência em uma zona de livre comércio com a UE para produtos manufaturados e agrícolas. O bloco "rejeitou-o. O público não gosta. O parlamento não votará nele", escreveu ele.

Até agora, May mostrou pouco apetite para mudar de rumo, tentando persuadir os legisladores conservadores e aqueles no Partido Trabalhista da oposição a votar em qualquer acordo baseado em seu plano.

(Por Gabriela Baczynska, Alastair Macdonald e Elizabeth Piper)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português