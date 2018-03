O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Setembro de 2017 17:27 23. Setembro 2017 - 17:27

WOLFENBUETTEL, Alemanha (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Sigmar Gabriel, disse no sábado que o discurso da primeira-ministra britânica, Theresa May, sobre o Brexit foi "decepcionante", ressaltando que não ofereceu detalhes concretos sobre como o Reino Unido pretende estruturar sua saída da União Européia.

"Eu achei o discurso decepcionante", disse Gabriel a repórteres na cidade de Wolfenbuettel, no norte da Alemanha.

"Não ouvimos nada concreto. É hora de o governo da Grã-Bretanha indicar claramente em que condições deseja deixar a União Européia."

May estabeleceu um plano na sexta-feira para manter o pleno acesso ao mercado único da UE durante dois anos após a Brexit para tentar tranquilizar os negócios e reiniciar as paralisadas negociações com Bruxelas.

(Por Andrea Shalal)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.