23 de Julho de 2017

AACHEN, Alemanha (Reuters) - A Alemanha precisa agir agora para evitar que se repita a crise de refugiados de 2015, quando cerca de 890 mil migrantes chegaram ao país, disse no domingo à Reuters o rival social-democrata da chanceler Angela Merkel na eleição de setembro.

Em setembro de 2015, Merkel abriu as fronteiras da Alemanha para milhares de imigrantes para evitar um desastre humanitário - um movimento que mais tarde atingiu sua popularidade e impulsionou o Alternativa Anti-imigrante para a Alemanha (AfD), embora os conservadores de Merkel tenham recuperado terreno e o a apoio ao AfD caiu.

Martin Schulz, cujo o partido Social Democratas (SPD) que está muito atrás de Merkel nas pesquisas de opinião para a eleição de 24 de setembro, advertiu contra uma repetição do cenário, depois que mais de 93 mil imigrantes principalmente sub-saharianos e bengalis chegaram de barco ao sul da Itália até agora no ano, um aumento de 17 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

"Os números na Itália são preocupantes - milhares por dia", disse ele em uma entrevista na cidade ocidental alemã de Aachen.

"Se não quisermos repetir o que experimentamos em 2015, precisamos agir agora, já que os italianos estão atingindo seu limite em termos do que eles podem fazer."

Outros países da União Europeia precisam ajudar a Itália, como por exemplo, aceitando refugiados, acrescentou.

Schulz disse ter falado no domingo com o chefe da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, sobre o apoio financeiro ou logístico que Bruxelas poderia oferecer aos países dispostos a receber refugiados e disse que falaria nesta semana com o governo italiano e a Comissão.

Em uma entrevista com o jornal Bild am Sonntag, Schulz disse que a situação é "altamente explosiva" e sugeriu que queria transformá-la em uma questão de campanha eleitoral, dizendo: "Aqueles que jogam com o tempo e tentam ignorar o assunto até as eleições estão agindo de forma muito cínica. "

O número de imigrantes que chegaram à Alemanha em 2017 tem sido mais baixo do que nos dois anos anteriores, com dados do Ministério do Interior mostrando o número de recém-chegados que buscam asilo caiu para 90.389 no primeiro semestre de 2017, cerca de metade do número registrado no mesmo período do ano anterior.

No ano passado, cerca de 280 mil migrantes chegaram na Alemanha - uma queda acentuada em relação a 2015 - e a questão dos refugiados ainda não desempenhou um papel importante na campanha eleitoral.

A última pesquisa de opinião Emnid mostrou os conservadores de Merkel com 38 por cento e o SPD com 25 por cento.

