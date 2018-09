O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Setembro de 2018 20:11 10. Setembro 2018 - 20:11

Por Andrea Shalal

BERLIM (Reuters) - O governo alemão disse nesta segunda-feira que está conversando com seus aliados a respeito de uma possível mobilização militar na Síria, o que provocou uma reação forte do Partido Social-Democrata (SPD) e um novo conflito na coalizão tensa da chanceler Angela Merkel.

Ações militares no exterior continuam sendo um tópico delicado e profundamente impopular na Alemanha devido ao seu passado nazista. A participação em ataques aéreos na Síria também colocaria Berlim em rota de colisão com a Rússia, a principal apoiadora do presidente sírio, Bashar al-Assad.

O porta-voz do governo, Steffen Seibert, disse que a Alemanha debateu seu possível envolvimento militar com os Estados Unidos e aliados europeus caso as forças de Assad usem armas químicas contra o último grande bastião rebelde de Idlib, atualmente sob intenso bombardeio sírio e russo.

"Não houve uma situação na qual tenha sido preciso tomar uma decisão", disse Seibert em uma coletiva de imprensa de praxe, acrescentando que o governo incluirá o Parlamento em qualquer decisão.

Mais cedo o jornal Bild havia noticiado que o Ministério da Defesa alemão, de liderança conservadora, está examinando as opções possíveis para se unir a forças norte-americanas, britânicas e francesas em qualquer ação militar futura se Damasco empregar armas químicas.

O jornal disse que o Parlamento só será notificado de uma eventual ação militar depois do fato se uma ação rápida for necessária.

