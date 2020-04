Por Andreas Rinke

BERLIM (Reuters) - A Alemanha estudará relaxar na semana que vem as restrições impostas a lojas, adotadas no mês passado para conter a disseminação do coronavírus, mas prorrogar o limite à circulação até de maio, disseram participantes de conversas entre os governos regionais e central nesta quarta-feira.

A chanceler Angela Merkel deve conversar com os premiês estaduais dos 16 Estados do país a partir das 14h para combinar se e como afrouxar algumas das restrições, dado que houve alguma melhora da situação.

Entre os temas em debate estarão quando as escolas, lojas e fábricas podem reabrir, a opção de fazer as pessoas usarem máscaras de proteção em público e os méritos de um aplicativo de celular para ajudar a rastrear casos novos.

O gabinete de Merkel já decidiu ampliar os controles de fronteira com Áustria, Suíça, França, Luxemburgo e Dinamarca em 20 dias até o início de maio, disse um porta-voz do Ministério do Interior.

Agora que vários países da União Europeia estão testando maneiras diferentes de amenizar suas restrições, a Comissão Europeia está apelando a seus membros a coordenarem seus esforços e alertou que não fazer isso pode resultar em novos picos de casos.

Especialista em doenças infecciosas dizem que manter escolas, lojas e fábricas fechadas durante quatro semanas trouxe avanços, mas avisam que a epidemia ainda não está contida e que há um longo caminho a ser percorrido até se voltar à vida normal na maior economia da Europa.

Empresas e políticos também estão preocupados com o impacto econômico de um confinamento longo, mas o governo tenta aparar o golpe com uma série de medidas, incluindo um pacote de estímulo de 750 bilhões de euros.

O Ministério da Economia disse que a Alemanha entrou em recessão em março e que a desaceleração provavelmente continuará até meados do ano.

"A demanda global em queda, a interrupção das cadeias de suprimento, as mudanças no comportamento do consumidor e a incerteza entre os investidores estão tendo um impacto enorme na Alemanha", disse a pasta.

O ministério disse que, mesmo que as medidas de distanciamento social forem afrouxadas, a atividade econômica continuará muito contida e só recuperará força gradualmente.

Até 13 de abril, cerca de 725 mil empresas alemãs haviam pedido para reduzir a carga horária, disse o Escritório do Trabalho nesta quarta-feira, um aumento de cerca de 12% em relação à semana anterior.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram