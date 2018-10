O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Tobias Schlie

DRESDEN, Alemanha (Reuters) - A polícia da Alemanha prendeu nesta segunda-feira seis homens suspeitos de formarem uma organização militante de extrema-direita que atacou estrangeiros na cidade de Chemnitz, no leste do país, e planejava ataques contra políticos e servidores públicos, informou a procuradoria federal.

Cerca de 100 policiais apoiados por unidades do comando especial detiveram seis suspeitos com idades entre 20 e 30 anos graças a mandados expedidos pelo Tribunal Federal de Justiça no dia 28 de setembro, disse um procurador.

Os homens são acusados de formarem a "Revolução Chemnitz", organização batizada com o nome da cidade onde a morte a facadas de um alemão atribuída a imigrantes em agosto desencadeou os piores episódios de violência de extrema-direita em décadas na Alemanha.

"Com base na informação que temos até agora, os suspeitos pertencem ao movimento hooligan, skinhead e neonazista da área de Chemnitz e se consideravam figuras de destaque do movimento extremista de extrema-direita da Saxônia", disseram procuradores.

O grupo planejava atacar políticos e servidores públicos, disseram. Os homens foram presos no Estado da Saxônia, que inclui Chemnitz, e na Baviera, região do sul alemão.

