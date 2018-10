O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Outubro de 2018 20:48 20. Outubro 2018 - 20:48

BERLIM (Reuters) - A Alemanha não deve aprovar a venda de armas à Arábia Saudita até que as investigações sobre as circunstâncias da morte do jornalista Jamal Khashoggi tenham sido concluídas, disse o ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas, no sábado.

Em uma entrevista ao programa Tagesthemen da televisão pública alemã, Maas disse que não havia razão para aprovar as vendas enquanto ainda não estava claro o que aconteceu com Khashoggi, em uma aparente reversão da decisão do mês passado de autorizar a venda de sistemas de artilharia a Riad.

"Enquanto as investigações estiverem em andamento, desde que não saibamos o que aconteceu lá, não há razão para tomar decisões positivas sobre exportações de armas para a Arábia Saudita", disse ele.

(Por Thomas Escritt)

