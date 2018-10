O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Outubro de 2018 17:20 01. Outubro 2018 - 17:20

BERLIM (Reuters) - Alertas de tsunami à população local da ilha de Sulawesi, atingida por um terremoto, falharam no "último quilômetro", fazendo muitos se surpreenderem com as ondas de até 6 metros de altura, de acordo com um centro de pesquisa alemão que desenvolveu um sistema de alerta usado na Indonésia.

Surgiram dúvidas sobre a razão de os sistemas de alerta aparentemente terem falhado depois que um terremoto de magnitude 7,5 ocorreu no litoral indonésio na sexta-feira. O saldo de mortes confirmadas do tremor e do tsunami subsequente chegou a 844 nesta segunda-feira, e deve aumentar. "O problema foi a comunicação entre as autoridades locais e as pessoas, por exemplo na praia, como em Sulawesi", disse Joern Lauterjung, diretor de geoserviços da GFZ, à Reuters TV. A Alemanha disponibilizou um sistema de alerta desenvolvido pelo GFZ à Indonésia depois que um tsunami devastador matou 226 mil pessoas em 2004. Lauterjung afirmou que o sistema funcionou como planejado, prevendo ondas de até 3 metros no noroeste de Sulawesi. "Se você olhar toda a cadeia de alerta, da criação de um sinal de alerta até o último quilômetro, como dizemos, até a população local em perigo, houve um problema ali", disse. "Por exemplo, parece que sirenes não funcionaram, e não houve alertas à população local com alto-falantes em vans da polícia", acrescentou. (Reportagem da Reuters TV)

